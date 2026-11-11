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Educação Levantamento do TCE-PE aponta desafios para educação étnico-racial nos municípios Mais de um terço dos municípios pernambucanos ainda está no estágio inicial de implementação de políticas de educação étnica-racial nas escolas da rede pública municipal

Um estudo realizado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) apontou que mais de um terço dos municípios pernambucanos ainda está no estágio inicial de implementação de políticas de educação étnico-racial nas escolas da rede pública municipal.

O levantamento foi feito em 184 municípios, e avaliou como as prefeituras estão colocando em prática ações para incluir o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas instituições de ensino.

A verificação também avalia se as escolas seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação por meio da Resolução CNE/CP nº 1/2004.

Por meio dessas diretrizes, as escolas são orientadas na construção de uma educação que reconheça a contribuição dos diferentes grupos étnico-raciais para a sociedade e promova o respeito à diversidade.

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Para avaliar a situação de cada município, o TCE-PE analisou as respostas das prefeituras a partir de um questionário com 17 critérios relacionados à ERER, distribuídos em seis áreas: institucionalização da política, formação dos profissionais, material didático, gestão escolar, avaliação e monitoramento das ações e financiamento.

“Cada critério só é considerado atendido mediante comprovação documental. Não basta apenas declarar que a ação existe. É preciso documentá-la para garantir a comprovação da execução da política pública perante os órgãos de controle”, explicou Nazli Nejaim, gerente de Fiscalização da Educação do TCE-PE.

Realizado a cada dois anos, o levantamento também acompanha o cumprimento do artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos de todas as etapas da educação básica, tanto nas escolas públicas quanto particulares.

Destaque por município

A partir das respostas e dos documentos apresentados, o TCE informou que criou um indicador de Grau de Implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais (IC-ERER). Cada município recebeu uma nota de zero a dez, que indica o quanto avançou na adoção dessas políticas.

As notas foram agrupadas em quatro faixas: consolidado (de 9 a 10), avançado (de 8 a 8,99), intermediário (de 5 a 7,99) e inicial (de 1 e 4,99).

Dos 184 municípios avaliados, 111 ficaram na faixa intermediária, e 63 no estágio inicial de implementação. Apenas a cidade de Lagoa dos Gatos alcançou o nível consolidado. Outros nove municípios foram classificados como avançados.

Equidade Racial na aprendizagem

O levantamento também acompanha as diferenças de desempenho escolar entre estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) e estudantes brancos das redes municipais de Pernambuco.

Dessa forma, são comparados e indígenas (PPI) e estudantes brancos das redes municipais de Pernambuco. Para isso, compara resultados das provas de Língua Portuguesa e Matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), realizadas em 2019 e 2023.

A avaliação nacional mede o desempenho dos estudantes e auxilia na identificação das dificuldades na aprendizagem.

O Tribunal de Contas de Pernambuco informou que, no conjunto dos municípios, a diferença de desempenho entre os dois grupos diminuiu em todas as etapas avaliadas.

Apesar do avanço, 40 municípios ainda não conseguiram reduzir a desigualdade de aprendizagem entre estudantes PPI e brancos no período analisado.

Entre as consequências da desigualdade na aprendizagem está a perda de recursos do VAAR (Valor Aluno-Ano por Resultados), uma das modalidades de complementação financeira do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Os valores são repassados pela União às redes públicas de ensino estaduais e municipais que atendem determinadas condições, entre elas a melhoria da gestão educacional e dos indicadores de atendimento e aprendizagem.

O levantamento também apontou que 65 municípios deixaram de receber cerca de R$ 309 milhões, entre 2025 e 2026, por não atenderem à condição 3 do VAAR, que exige a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais identificadas a partir dos resultados do SAEB.

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