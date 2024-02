Lewandowski afasta direção e determina intervenção na Penitenciária Federal em Mossoró (RN)

A- A+

Após a fuga de dois presos do sistema penitenciário federal, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski determinou na noite desta quarta-feira (14) o afastamento da direção da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A medida foi tomada de forma emergencial depois do registro da primeira fuga do sistema penitenciário federal. O sistema também conta com presídios de segurança máxima em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e em Brasília (DF).

Além do afastamento da direção, Lewandowski também nomeou um interventor para comandar a unidade de segurança. Por meio de nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública comunicou que “o policial penal federal que assumirá o presídio já está na cidade”.

Sem identificar o agente de segurança pública, a pasta informou que o interventor “embarcou para o local, na tarde desta quarta-feira (14), com o Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia”.



