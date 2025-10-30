A- A+

Rio de Janeiro Lewandowski diz que Castro foi "enfático" em descartar GLO no Rio Ministro da Justiça e governador do Rio se reuniram hoje para discutir os desdobramentos da operação policial que deixou 121 mortos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira que o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), foi "enfático" em dizer que não busca uma ação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado.

A declaração se deu após o ministro se reunir com Castro para discutir os desdobramentos da megaoperação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da cidade.

— O governador descartou com muita ênfase uma GLO — disse Lewandowski em entrevista à Globonews.

A discussão em torno da GLO se deu diante da queixa de Castro de que o governo federal se recusou a ceder blindados da Marinha para operações policiais no Rio. A Advocacia-Geral da União (AGU) entendeu que só poderia emprestar os equipamentos mediante um pedido de GLO à presidência da República.

Para fazer essa solicitação, o governador teria que reconhecer que o Estado não tem capacidade de lidar com a escalada de violência no Rio.

Em coletiva nesta quarta-feira, Castro comentou sobre o assunto e disse que "em momento nenhum se falou em GLO".

— Esse termo veio à tona somente porque eu falei da questão dos blindados, que em outras ocasiões nós tínhamos requerido e foi negado porque haveria necessidade de uma GLO. Eu não preciso que o Governo Federal venha aqui fazer o meu trabalho, como em outras épocas se precisou. O que nós precisamos é que cada ente faça o seu trabalho, mas de forma integrada — disse o governador.

