Liam Payne: saiba o que é a 'cocaína rosa', droga consumida por cantor antes de queda

A cocaína rosa foi uma das drogas que Liam Payne consumiu antes de morrer ao cair de uma sacada em Buenos Aires, na Argentina . A substância, também conhecida como Tusi, é usada recreativamente e mistura outras, como metanfetamina, ketamina (forte anestésico) e ecstasy. O exame toxicológico no corpo do ex-vocalista da boy band One Direction também indicou a presença de crack, cocaína e benzodiazepina no organismo.

O que é a cocaína rosa?

Apesar do nome, atribuído devido ao aspecto de pó e à coloração rosa, a "cocaína rosa" não é ligada à cocaína. Inicialmente, os termos eram utilizados para se referir a uma substância chamada 2C-B, uma droga sintética estimulante e alucinógena criada ainda nos anos 1970 que promove efeitos semelhantes ao LSD e ao ecstasy.



O 2C-B, que gerou outra nomenclatura, "tuci” ou "tusi", pela pronúncia em inglês do número 2 e da letra C, voltou a circular na última década em festas e boates, especialmente na região das Américas, quando ganhou o nome popular.

O risco do tusi depende da proporção de substâncias na mistura e dos outros medicamentos com os quais é ingerido. Por exemplo, se uma pessoa cheira uma mistura rica em quetamina e também bebe álcool, os efeitos depressivos de ambas as substâncias serão aumentados. Isso pode levar à perda de coordenação, sedação e desmaios.

Se predominar o ecstasy, sua combinação com o álcool aumenta a desidratação do corpo e cresce o risco de sofrer insolação. A Energy Control relata que 4 em cada 10 pessoas que procuraram seus serviços para analisar suas amostras nunca haviam consumido tusi antes.

Um cachimbo de alumínio improvisado foi um dos itens encontrados no quarto de hotel de Liam, que estava destruído. O corpo do artista permanece em Buenos Aires para exames adicionais de autópsia, de acordo as fontes da ABC News.

O que diz a investigação sobre a morte de Liam Payne?

Liam Payne pode ter recebido drogas de pelo menos dois funcionários do hotel onde estava hospedado. As investigações agora avançam para localizar quem são os traficantes que podem ter fornecido os entorpecentes em uma caixa de sabonete, que foi encontrada no quarto do cantor.

Segundo a People, investigadores da trágica morte de Liam acreditam que a estrela foi “procurada” pelos funcionários do hotel que forneceram as drogas apenas 24 horas depois que o cantor conseguiu avançar com o processo de visto no consulado dos Estados Unidos. A polícia está investigando dois funcionários do hotel em conexão com os negócios, incluindo uma faxineira do hotel boutique CasaSur, em Buenos Aires.

"Parece haver evidências de que um funcionário do hotel forneceu as drogas para Payne. Uma acusação por distribuição de drogas pode ocorrer em breve", disse uma fonte à revista americana.

Em uma declaração pública, o promotor disse que está mantendo todas as vias de investigação abertas, incluindo crime e, em particular, investigando quem forneceu as drogas a Payne nas horas que antecederam sua morte

O corpo do ex-integrante do One Direction , Liam Payne, só será entregue à sua família depois que as autoridades concluírem os testes clínicos finais, segundo informações da CNN. As autoridades esperam que isso aconteça na próxima semana, mas não descartaram a possibilidade de que os resultados possam estar prontos já neste fim de semana.

Repatriação do corpo de Liam Payne

O pai do músico, Geoff Payne chegou nesta sexta-feira à Argentina para iniciar o processo de repatriação do corpo do filho. Após aterrizar no país sul-americano, ele visitou um altar feito por fãs, como fotos e cartas, na porta do hotel CasaSur, no bairro de Palermo, local da morte. Ele aguarda a liberação do corpo.

O que aconteceu?

O ex-integrante da banda One Direction morreu na quarta-feira, aos 31 anos, o cair no pátio do hotel onde estava hospedado. Em seu quarto havia destruição e narcóticos, segundo o relatório da polícia.

Qual foi a causa da morte de Liam Payne?

O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 ferimentos e que a morte foi "causada pela queda". A perícia também detalhou que ele apresentava "politraumatismo, hemorragia interna e externa".

A partir da posição do corpo, deduziu-se que "Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total".

O Ministério Público investiga o caso como uma "morte duvidosa", embora "todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias", diz o relatório.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik – os membros restantes do One Direction – homenagearam o ex-companheiro de banda na quinta-feira com uma declaração e várias recordações individuais.

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam,” dizia a declaração conjunta da banda. “As memórias que compartilhamos com ele serão valorizadas para sempre.”

