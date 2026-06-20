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Conflito Líbano acusa Israel de 'ataques brutais' apesar de cessar-fogo; Tel-Aviv cita Hezbollah Forças libanesas também mencionaram um ataque israelense na estrada Kfar Remane - Nabatieh, que matou um militar

O Líbano acusou Israel de realizar "ataques brutais" contra o território libanês, apesar do cessar-fogo alcançado nesta sexta-feira, 19, para encerrar as hostilidades na região. Em postagem no X neste sábado, 20, o exército do Líbano alega que a continuação da violência "visa obstruir qualquer solução que permita a restauração da estabilidade" de Beirute.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى، ومسببًا دمارًا كبيرًا في الممتلكات.

في هذا السياق، استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريًّا في الجيش على طريق كفررمان - النبطية ما أدى… pic.twitter.com/07U6EWtfEc — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 20, 2026

De acordo com a publicação, os ataques de Israel atingiram áreas no sul do país e causaram "mais mártires e feridos, provocando grandes destruições em propriedades". Ao menos sete pessoas, incluindo duas crianças, morreram com as ofensivas, e segundo a mídia estatal libanesa (NNA), outras sete pessoas permanecem presas sob os escombros.

As forças libanesas também mencionam um ataque israelense na estrada Kfar Remane - Nabatieh, que matou um militar.

Segundo um oficial militar israelense, as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram alvos do Hezbollah no sul do Líbano depois que o grupo disparou mais de 50 projéteis contra soldados israelenses na região. Para a fonte, a estabilidade entre Israel e o Líbano será possível se o Hezbollah parar de violar o cessar-fogo.

Em resposta, um alto funcionário do Hezbollah disse que o grupo xiita não permitirá que Israel tenha "liberdade de ação" no que descreveu como "território libanês ocupado" e que não permitirá que Tel-Aviv opere livremente no Líbano, em entrevista à Reuters (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

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