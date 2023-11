A- A+

Conflito Líbano afirma que 4 familiares de jornalista morreram em bombardeio israelense De acordo com a agência, as quatro vítimas incluem a irmã do jornalista Samir Ayoub e os três netos dela, de 14, 12 e 10 anos

Quatro parentes de um jornalista morreram em um ataque aéreo israelense no sul do Líbano neste domingo (5), afirmou a agência de notícias oficial NNA, que também relatou que o repórter ficou ferido.

De acordo com a agência, as quatro vítimas incluem a irmã do jornalista Samir Ayoub e os três netos dela, de 14, 12 e 10 anos.

O jornalista estava dirigindo seu carro, enquanto os membros de sua família o seguiam em outro veículo.

O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, disse neste domingo à noite que suas forças "atacaram alvos do Hezbollah [...] em resposta a um disparo de míssil antitanque que matou um civil israelense", sem especificar o local.

Segundo ele, entre os alvos havia "veículos" e um lançador de mísseis de longo alcance que foi destruído pela força aérea.

A zona de fronteira entre Líbano e Israel é palco de frequentes trocas de disparos entre o exército israelense e o movimento libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e Hamas, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque sangrento do movimento islamista palestino em solo israelense.

Em 13 de outubro, um jornalista da Reuters, Issam Abdallah, morreu, e outros seis, incluindo dois da AFP, ficaram feridos no sul do Líbano. As autoridades libanesas responsabilizaram Israel.

Desde 7 de outubro, 81 pessoas morreram em território libanês, de acordo com uma contagem da AFP, entre elas 59 combatentes do Hezbollah. Seis soldados e um civil morreram no lado israelense, segundo as autoridades.

