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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Líbano afirma que ataques de Israel mataram mais de 1 mil pessoas desde o início da guerra Ministério informou que o balanço de vítimas fatais inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais da saúde

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou nesta quinta-feira (19) que os ataques israelenses mataram 1.001 pessoas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, em 2 de março.

O ministério informou que o balanço de vítimas fatais inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais da saúde, além de 2.584 pessoas feridas. O balanço anterior, divulgado na quarta-feira, registrava 968 mortos.

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