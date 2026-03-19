GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
Líbano afirma que ataques de Israel mataram mais de 1 mil pessoas desde o início da guerra
Ministério informou que o balanço de vítimas fatais inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais da saúde
Agentes de segurança israelenses isolam a área ao redor de um foguete parcialmente enterrado em um campo nas Colinas de Golã, território anexado por Israel e na fronteira com o Líbano - Foto: Odd Andersen/AFP
O Ministério da Saúde do Líbano anunciou nesta quinta-feira (19) que os ataques israelenses mataram 1.001 pessoas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, em 2 de março.
O ministério informou que o balanço de vítimas fatais inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais da saúde, além de 2.584 pessoas feridas. O balanço anterior, divulgado na quarta-feira, registrava 968 mortos.