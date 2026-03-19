Qui, 19 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Líbano afirma que ataques de Israel mataram mais de 1 mil pessoas desde o início da guerra

Ministério informou que o balanço de vítimas fatais inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais da saúde

Reportar Erro
Agentes de segurança israelenses isolam a área ao redor de um foguete parcialmente enterrado em um campo nas Colinas de Golã, território anexado por Israel e na fronteira com o LíbanoAgentes de segurança israelenses isolam a área ao redor de um foguete parcialmente enterrado em um campo nas Colinas de Golã, território anexado por Israel e na fronteira com o Líbano - Foto: Odd Andersen/AFP

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou nesta quinta-feira (19) que os ataques israelenses mataram 1.001 pessoas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, em 2 de março.

O ministério informou que o balanço de vítimas fatais inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais da saúde, além de 2.584 pessoas feridas. O balanço anterior, divulgado na quarta-feira, registrava 968 mortos.

Leia também

• Líbano registra 912 mortes por ataques israelenses desde 2 de março

• Israel anuncia operações terrestres contra o Hezbollah no Líbano

Reportar Erro

Veja também

Newsletter