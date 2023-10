Líbano afirma que Israel matou integrante de equipe de jornalistas

A- A+

O Exército libanês acusou Israel, nesta sexta-feira (20, noite de quinta no Brasil), de ter matado um membro de uma "equipe de jornalistas" que cobria no sul do Líbano as tensões entre o Hezbollah, as facções palestinas e as forças israelenses.

Desde 7 de outubro, quando o movimento islamista palestino Hamas lançou um ataque sem precedentes no território israelense, as trocas de disparos entre os dois lados são constantes na fronteira entre o sul do Líbano e o norte de Israel.

Na quinta-feira, "uma equipe de sete jornalistas que estava cobrindo as notícias (...) perto do local inimigo israelense de Al Abad, fora da cidade de Hula, foi alvo de metralhadoras" das forças israelenses, "matando uma pessoa e ferindo outra", disse o Exército libanês.

Antes, a força de manutenção da paz no Líbano da ONU (Unifil) havia informado que uma pessoa havia morrido depois que um grupo de sete civis se viu preso pelo fogo cruzado na fronteira.

O Exército de Israel afirmou estar examinando as circunstâncias do disparo mortal.

Ao menos 22 pessoas morreram no sul do Líbano desde o início da guerra entre Israel e Hamas. A maioria era combatente, mas também havia quatro civis, um deles jornalista da agência Reuters.

Do lado israelense da fronteira, morreram pelo menos três pessoas.

Veja também

Folha Pet Em São Paulo, cão que fugiu e foi adotado por outra família deve ser devolvido aos primeiros tutores