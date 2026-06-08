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Conflito Líbano aponta ter sofrido 3.500 bombardeios de Israel durante cessar-fogo entre abril e junho O primeiro-ministro do país, Nawaf Salam, alertou ainda para os riscos da escalada das tensões entre o Irã e Israel

O Líbano afirmou ter sido alvo de quase 3.500 ataques aéreos de Israel durante o cessar-fogo entre abril e junho, de acordo com dados apresentados pelo Ministério da Defesa do país, Michel Menassa, em uma reunião ministerial nesta segunda-feira (8). O primeiro-ministro do país, Nawaf Salam, alertou ainda para os riscos da escalada das tensões entre o Irã e Israel.

De acordo com um comunicado publicado pela conta do gabinete do primeiro-ministro no X, os números mostrados por Menassa mostram que Israel realizou 3.491 ataques aéreos entre 17 de abril a 7 de junho de 2026, "período durante o qual o cessar-fogo que o Líbano busca consolidar" ainda estaria em vigor.

No domingo, 7 de junho, o número de ataques aéreos chegou a 70, enquanto 33 foguetes foram lançados. Ainda segundo os dados, Israel realizou seis incursões terrestres em território libanês. Ao todo, 3.526 pessoas morreram e 10.733 ficaram feridas.



Segundo o comunicado, o primeiro-ministro Nawaf Salam falou sobre os perigos e as repercussões dos novos ataques entre israelenses e iranianos, "especialmente as ondas adicionais de deslocamento que ela causa e como absorvê-las, visto que atingimos a capacidade máxima de absorção em Beirute, Sidon e todas as outras regiões, enquanto ainda há capacidade de absorção no Norte e em Danniyeh".

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