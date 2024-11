A- A+

MUNDO Líbano reporta um morto e 15 feridos em bombardeio de Israel em subúrbio de Beirute A informação do Ministério coincidiu com uma notícia da agência nacional de que Israel "lançou um bombardeio" perto de um shopping center na periferia sul de Beirute

Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, neste sábado (2), em um novo ataque israelense no subúrbio sul de Beirute, reduto do movimento islamista libanês Hezbollah, segundo um novo balanço provisório do Ministério da Saúde do Líbano.

"O inimigo israelense executou o ataque" perto de um cruzamento "no subúrbio sul" de Beirute, reportou a agência estatal de notícias libanesa (NNA).

Não houve nenhum chamado para evacuação por parte do exército israelense antes do ataque.

Segundo um fotógrafo da AFP no local, o ataque teve como alvo um prédio abandonado, cujo térreo abriga uma concessionária de carros e mortos.

O subúrbio sul de Beirute costuma ser alvo de ataques israelenses desde o fim de setembro.

Com a intensificação dos ataques israelenses, grande parte dos moradores abandonaram a região, vizinha ao único aeroporto internacional do país.

Mais de 1.900 pessoas morreram no Líbano desde 23 de setembro, quando Israel intensificou seus ataques contra os redutos do Hezbollah, segundo um balanço baseado em dados do Ministério da Saúde libanês.

