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guerra Líbano convoca comunidade internacional a deter ataques de Israel O governo libanês pontuou que os israelenses voltaram a intensificar sua agressão ao país, "jogando fora todos os esforços voltados para a calma e a estabilidade" na região

A Presidência da República do Líbano pediu nesta quarta-feira (8) para que comunidade internacional assuma responsabilidades para deter os ataques repetidos de Israel ao país e coloque um fim à "abordagem agressiva" que ameaça a segurança e a estabilidade na região.

"Esses ataques bárbaros, que não reconhecem a verdade nem respeitam quaisquer acordos ou compromissos, provaram repetidamente seu desprezo por todas as leis e normas internacionais. E vimos, ao longo de quinze meses de acordo de cessar-fogo, a magnitude das violações e transgressões cometidas sem qualquer freio", escreveu a conta presidencial do Líbano no X.

O governo libanês pontuou que os israelenses voltaram a intensificar sua agressão ao país, "jogando fora todos os esforços voltados para a calma e a estabilidade" na região.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) afirmou nesta tarde que prepara uma "resposta pesada" após ataques de Israel contra Beirute, elevando a tensão depois de anúncio de um cessar-fogo com os EUA.



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