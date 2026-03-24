Líbano decide expulsar embaixador do Irã
Ministério libanês explicou que convocou o encarregado iraniano para informá-lo da decisão de "considerar persona non grata"
O Líbano revogou a credencial do embaixador do Irã nomeado recentemente para Beirute e deu prazo até domingo para deixar o país, anunciou nesta terça-feira(24) o Ministério das Relações Exteriores Libanês.
As autoridades em Beirute acusaram a Guarda Revolucionária Iraniana de dirigir as operações do movimento libanês Hezbollah contra Israel - que arrastaram o país para a guerra no Oriente Médio.
O ministério libanês explicou que convocou o encarregado iraniano para informá-lo da decisão de "considerar persona non grata" o embaixador Mohammad Reza Raouf Sheibani, nomeado em fevereiro.
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O Hezbollah entrou na guerra no Oriente Médio em 2 de março para vingar o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morto no primeiro dia de ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã.
Desde então, Israel conduz uma grande campanha de ataques aéreos e avanços terrestres no Líbano, deixando mais de mil mortos e mais de um milhão de deslocados.