Líbano diz que ataques israelenses a pontes são 'prelúdio de uma invasão terrestre'

Exército israelense atacou uma ponte importante localizada na principal rodovia costeira

Presidente do Líbano, Joseph Aoun

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou neste domingo (22) o bombardeio israelense de uma ponte estratégica no sul do país e afirmou em um comunicado que os ataques contra a infraestrutura constituem “o prelúdio de uma invasão terrestre”.

Aoun declarou que o ataque israelense contra a ponte de Qasmiyeh sobre o rio Litani “constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano, e é considerado um prelúdio de uma invasão terrestre” e um “castigo coletivo contra a população civil”.

O exército israelense atacou uma ponte importante localizada na principal rodovia costeira que conecta a região de Tiro ao restante do país, depois que o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o governo deu ordens para destruir mais infraestruturas supostamente utilizadas pelo movimento islamista pró-Irã Hezbollah.

