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Guerra no Oriente Médio

Líbano diz que diálogo com Israel pretende acabar com hostilidades e ocupação

Presidente Libanês também informou que Simon Karam, ex-embaixador do país vai liderar a delegação libanesa em Washington nas próximas negociações

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Presidente do Líbano, Joseph AounPresidente do Líbano, Joseph Aoun - Foto: Lebanese Parliament / AFP

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta segunda-feira (20) que as negociações diretas com Israel têm como objetivo acabar com as hostilidades e com a ocupação israelense no sul do Líbano.

“A decisão de negociar tem como objetivo deter as hostilidades, acabar com a ocupação israelense das regiões do sul e deslocar o Exército (libanês) até as fronteiras do sul internacionalmente reconhecidas com Israel”, afirmou Aoun em um comunicado.

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Ele também informou que Simon Karam, ex-embaixador do Líbano em Washington, vai liderar a delegação libanesa nas próximas negociações e destacou que estas são "independentes" de outras conversas em curso. Ele fez referência ao diálogo entre o Irã e os Estados Unidos.

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