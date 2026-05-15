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Guerra

Líbano diz que extensão da trégua com Israel abre caminho para "estabilidade"

"A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje", afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa

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Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que atingiu a vila de Al-Halloussiyah, no sul do Líbano, em 13 de maio de 2026Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que atingiu a vila de Al-Halloussiyah, no sul do Líbano, em 13 de maio de 2026 - Foto: KAWANT HAJU / AFP

A delegação negociadora do Líbano em Washington declarou nesta sexta-feira (15) que a prorrogação da trégua com Israel e o estabelecimento de um canal de segurança abrem caminho para uma "estabilidade duradoura", mas pediu garantias dos Estados Unidos.

"A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje", afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa após a trégua na guerra entre Israel e o Hezbollah ser ampliada por mais 45 dias.

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"A extensão do cessar-fogo e o estabelecimento de um canal de segurança facilitado pelos Estados Unidos proporcionam um espaço vital de alívio para nossos cidadãos (...) e avançam em uma via política rumo a uma estabilidade duradoura."

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