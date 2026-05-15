Líbano diz que extensão da trégua com Israel abre caminho para "estabilidade"
"A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje", afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa
A delegação negociadora do Líbano em Washington declarou nesta sexta-feira (15) que a prorrogação da trégua com Israel e o estabelecimento de um canal de segurança abrem caminho para uma "estabilidade duradoura", mas pediu garantias dos Estados Unidos.
"A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje", afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa após a trégua na guerra entre Israel e o Hezbollah ser ampliada por mais 45 dias.
Leia também
• Cessar-fogo entre Israel e Líbano é prorrogado por 45 dias
• Líbano e Israel negociam nos EUA às vésperas do fim do cessar-fogo
• Líbano e Israel iniciam nova rodada de negociações em Washington
"A extensão do cessar-fogo e o estabelecimento de um canal de segurança facilitado pelos Estados Unidos proporcionam um espaço vital de alívio para nossos cidadãos (...) e avançam em uma via política rumo a uma estabilidade duradoura."