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conflito Líbano e Israel se reúnem nesta quinta-feira em Washington para uma segunda rodada de negociações O Líbano e Israel, que não se pronunciaram sobre este anúncio, chegaram a um acordo na semana passada para uma trégua temporária de dez dias que, no entanto, não pôs fim à troca de ataques entre os países

Delegações do Líbano e de Israel se reunirão nesta quinta-feira (23) em Washington para uma segunda rodada de contatos, após as conversas da semana passada que resultaram em um cessar-fogo, embora Beirute tenha denunciado ataques do Exército israelense em seu território.

O Departamento de Estado confirmou em declarações à Europa Press que "os Estados Unidos sediarão uma segunda rodada de conversas em nível de embaixadores entre Israel e o Líbano na quinta-feira, 23 de abril", em sua sede na capital americana.

O departamento diplomático reiterou, além disso, sua satisfação com o "diálogo construtivo" iniciado no último dia 14 de abril, quando ocorreu o primeiro encontro entre os dois países em décadas, e garantiu que continuará "facilitando um diálogo direto e de boa-fé entre ambos os governos".

O Líbano e Israel, que não se pronunciaram sobre este anúncio, chegaram a um acordo na semana passada para uma trégua temporária de dez dias que, no entanto, não pôs fim à troca de ataques entre o Exército israelense e o partido-milícia xiita Hezbollah. Nesta última ofensiva de Israel contra o país vizinho, iniciada no último dia 2 de março, morreram cerca de 2 400 pessoas e mais de 7.600 ficaram feridas.

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