Líbano faz tudo o que pode para evitar 'entrar em guerra' com Israel, diz premiê

A- A+

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, afirmou, nesta segunda-feira (30), que faz tudo o que é possível para evitar que seu país entre na guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, e impedir um conflito em escala regional.

“Estou cumprindo com o meu dever para evitar que o Líbano entre na guerra”, garantiu, em entrevista à AFP, o chefe de governo e responsável por gerir os assuntos atuais de um país sem presidente há um ano. No entanto, ele afirmou que não podia “descartar uma escalada”.

Desde o começo da guerra, iniciada após o ataque sem precedente do grupo islamista palestino Hamas em território israelense, em 7 de outubro, o Hezbollah, que é pró-iraniano, e seus aliados reivindicam trocas de tiros quase diárias contra Israel a partir do sul do Líbano e dizem apoiar o Hamas.

“O Líbano está no olho do furacão”, acrescentou o premiê.

Mikati disse que não estava em condições de afirmar se o Hezbollah, com quem mantém boas relações, pretende se envolver em uma nova guerra com Israel.

“Tudo está relacionado com a evolução na região”, disse, avaliando que, na falta de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, os riscos de uma “escalada regional” são grandes.

Analistas afirmam que uma intensificação da intervenção israelense na Faixa de Gaza poderia levar o Hezbollah a um interrogatório mais aberto.

Espera-se que seu líder, Hassan Nasrallah, se manifeste pela primeira vez na sexta-feira. A sua intervenção é esperada desde 7 de outubro.

“Até hoje, vejo que o Hezbollah envelhece com sensatez e lucidez”, mas, ao mesmo tempo, “não posso tranquilizar os libaneses”, ressaltou.

"Caos de segurança"

Desde 8 de outubro, o Hezbollah bombardeou principalmente as posições israelenses próximas da fronteira entre os dois países para manifestar seu apoio ao Hamas.

Os confrontos deixaram ao menos 62 mortos, dos quais 47 combatentes do Hezbollah, segundo contagem da AFP. Quatro pessoas foram mortas do lado da fronteira israelense, segundo o Exército israelense.

Mas o xiita Hezbollah, que dispõe de um grande arsenal, se absteve de bombardear intensamente o território israelense, como fez durante a guerra entre o grupo e Israel em 2006.

Mikati anunciou que uma escalada "não afetaria apenas o Líbano". “Temo que uma escalada aberta toda a região e que o caos na segurança se estenda a todo o Oriente Médio”, anunciava.

Desde o começo da guerra, os aliados do Irã também atacaram Israel a partir do território sírio, assim como as bases americanas na Síria e no Iraque, alimentando temores de uma expansão do conflito.

Mediação do Catar

Mikati fez uma breve visita ao Catar no domingo, e destacou que Doha “desempenha um papel muito importante, principalmente na mediação em curso” para tentar impedir uma guerra entre Israel e o Hamas.

Nesta segunda, esta guerra, que já deixou milhares de mortos, completa 24 dias.

O Hamas, que fez 230 reféns, se disse disposto a libertá-los em troca de 5.000 prisioneiros palestinos detidos em Israel.

O primeiro-ministro libanês informou que a mediação do Catar "quase teve sucesso na sexta-feira, mas foi sabotada pelas operações terrestres israelenses em Gaza".

Atualmente, o Catar tenta “retomar estas negociações, esperando que levem a um cessar-fogo” e uma “troca de prisioneiros”, disse.

Eleger o presidente

Mikati, que chefia um governo demissionário e com poderes limitados, destacou, também, que é urgente que "o Líbano eleja um presidente o quanto antes". "Este aspirador político não é favorável para o Líbano".

Desde o final do mandato de Michel Aoun, em 31 de outubro de 2022, os deputados não conseguiram designar um sucessor e o Parlamento está dividido entre o campo do Hezbollah e seus adversários.

O primeiro-ministro pediu aos “deputados para se reunirem e eleger um chefe de Estado” no país, que se encontra mergulhado numa crise económica, que levou a maioria da população para a pobreza.

“Os libaneses já viveram muitas guerras, geração após geração”, acrescentou Mikati, país cujo país não só viveu diversos episódios de conflito com Israel, mas também uma guerra longa (1975-1990).

Veja também

Venezuela Autoridades da Venezuela ocupam terceira prisão controlada por grupos criminosos