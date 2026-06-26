INTERNACIONAL
Líbano, Israel e EUA anunciam um acordo-quadro trilateral de "paz e segurança duradouras"
Acordo quer abrir caminho para um pacto de paz entre os dois adversários de longa data no Oriente Médio
Embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, o chefe de gabinete do Departamento de Estado, Daniel Holler, e a embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Hamadeh, assinam um acordo-quadro no Departamento de Estado dos EUA - Foto: Saul Loeb/AFP
Líbano, Israel e Estados Unidos assinaram um acordo-quadro trilateral em Washington nesta sexta-feira (26), buscando abrir caminho para um pacto de paz entre os dois adversários de longa data no Oriente Médio.
"Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o governo soberano do Líbano e, naturalmente, o governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos da América", disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante a cerimônia de assinatura.
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O acordo estabelece "uma base para uma paz e segurança duradouras", acrescentou o chefe da diplomacia dos EUA.