A- A+

INTERNACIONAL Líbano, Israel e EUA anunciam um acordo-quadro trilateral de "paz e segurança duradouras" Acordo quer abrir caminho para um pacto de paz entre os dois adversários de longa data no Oriente Médio

Líbano, Israel e Estados Unidos assinaram um acordo-quadro trilateral em Washington nesta sexta-feira (26), buscando abrir caminho para um pacto de paz entre os dois adversários de longa data no Oriente Médio.

"Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o governo soberano do Líbano e, naturalmente, o governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos da América", disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante a cerimônia de assinatura.

O acordo estabelece "uma base para uma paz e segurança duradouras", acrescentou o chefe da diplomacia dos EUA.

Veja também