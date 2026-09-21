A- A+

Guerra Líbano precisará de força internacional após saída de soldados da ONU, diz premier A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), composta por 7.500 capacetes azuis, de 46 países, serve como contenção entre Líbano e Israel desde 1978

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, disse nesta segunda-feira ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que seu país vai precisar de uma força internacional no sul após o término do mandato da força de manutenção da paz, neste ano.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), composta por 7.500 capacetes azuis, de 46 países, serve como contenção entre Líbano e Israel desde 1978. Pressionado pelos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU aprovou o fim do mandato dessa força no fim do ano.

Em reunião com Guterres na sede da ONU, em Nova York, Salam "ressaltou a importância de manter uma presença internacional amparada pelas Nações Unidas no sul, na fase pós-Unifil, informou o gabinete do premier.

Israel mantém tropas no que diz ser uma "zona de segurança" que se estende por cerca de 10 km no sul do Líbano, ao longo da fronteira. "O importante é que não haja um vazio", disse na semana passada à AFP o presidente libanês, Josef Aoun, para quem a melhor opção seria uma extensão do mandato da força.

Veja também