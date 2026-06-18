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INTERNACIONAL Líbano prepara rodada de negociações com EUA e Israel em Washington na próxima semana Durante reunião, foram analisados os desdobramentos recentes no Líbano e na região

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, reuniu nesta quinta-feira (18) a delegação responsável pelas negociações com Estados Unidos e Israel para discutir os preparativos da próxima rodada de conversas, marcada para os dias 23, 24 e 25 de junho, em Washington.

Segundo comunicado da presidência libanesa, o encontro no Palácio de Baabda contou com a participação do comandante do Exército, general Rodolphe Haykal, do chefe da delegação negociadora, o ex-embaixador Simon Karam, além de representantes militares e assessores envolvidos no processo.

Durante a reunião, foram analisados os desdobramentos recentes no Líbano e na região, incluindo a assinatura do memorando de entendimento entre EUA e Irã para encerrar a guerra entre os dois países.

Aoun transmitiu à delegação as diretrizes que deverão orientar a posição libanesa nas negociações. Entre os principais pontos estão a obtenção de um "cessar-fogo definitivo", a retirada das forças israelenses dos territórios ocupados, o desdobramento do Exército libanês até a fronteira internacional, o retorno dos prisioneiros libaneses e o início do processo de reconstrução do país.

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