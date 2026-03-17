GUERRA
Líbano registra 912 mortes por ataques israelenses desde 2 de março
O número de mortos divulgado anteriormente, na segunda-feira, era de 886
Os ataques aéreos israelenses mataram 912 pessoas no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, em 2 de março, informou o Ministério da Saúde libanês nesta terça-feira (17).
Entre os mortos estão 67 mulheres, 111 crianças e 38 profissionais da saúde, além de 2.221 feridos, segundo o ministério.
Leia também
• Israel anuncia operações terrestres contra o Hezbollah no Líbano
• Israel lança novo ataque contra o sul de Beirute, no Líbano
• Secretário-geral da ONU defende 'vias diplomáticas' para frear guerra no Líbano
