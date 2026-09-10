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Ataque

Líbano registra fortes explosões após Israel anunciar ataque a túneis do Hezbollah

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USG) disse que houve um tremor de magnitude 4,1 após as explosões

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Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a vila de al-Mansouri, vista a partir da vila de al-Haniyya, no sul do Líbano.Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a vila de al-Mansouri, vista a partir da vila de al-Haniyya, no sul do Líbano. - Foto: Kawnat Haju/AFP

Israel afirmou, nesta quinta-feira (10), ter concluído a demolição de uma infraestrutura subterrânea crucial do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano e correspondentes da AFP na região que ouviram fortes explosões.

Segundo a Agência Nacional de Informação (NNA) do Líbano, Israel provocou uma "explosão maciça" na região montanhosa de Ali al Taher, em Nabatiye.

Um correspondente da AFP sentiu sacudidas e outro informou que as ondas de choque chegaram até a cidade de Sidon, localizada a 40 km da capital, Beirute.

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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USG) disse que houve um tremor de magnitude 4,1 após as explosões.

"O exército israelense destruiu hoje a infraestrutura subterrânea da organização terrorista Hezbollah na serra de Ali al Taher", informaram o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu ministro da Defesa, Israel Katz.

Israel assegurou que o Hezbollah cavou túneis na área para lançar drones e mísseis contra posições militares israelenses no sul do Líbano, assim como contra o norte de Israel através da fronteira.

Segundo as forças israelenses, nos túneis havia áreas para armazenamento de armas e "alojamentos" para membros do grupo pró-Irã.

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