Líbano registra mais de 450.000 deslocados pela guerra
"O número total de pessoas deslocadas registradas chegou a 454.000", das quais mais de 110 mil estão em centros de acolhimento, declarou a ministra dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed
Os bombardeios israelenses no Líbano provocaram o deslocamento de mais de 450.000 pessoas, anunciaram neste sábado (7) as autoridades locais.
