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Conflitos

Líbano se compromete a conter ataques do Hezbollah em acordo de cessar-fogo com Israel

Foi definida uma trégua de 10 dias que entra em vigor nesta quinta-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília)

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Hezbollah volta a atacar Israel após violação do cessar-fogo no LíbanoHezbollah volta a atacar Israel após violação do cessar-fogo no Líbano - Foto: Ibrahim Amro / AFP

O Departamento de Estado americano declarou que o cessar-fogo alcançado nesta quinta-feira (16) entre Israel e Líbano implica um compromisso por parte de Beirute de impedir qualquer ataque do Hezbollah.

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Como parte da trégua de 10 dias que entra em vigor nesta quinta-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), "o governo do Líbano adotará medidas significativas para impedir que o Hezbollah (...) realize ataques, operações ou atividades hostis de qualquer tipo contra alvos israelenses", afirmou a chancelaria americana em um comunicado.

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