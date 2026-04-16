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Conflitos Líbano se compromete a conter ataques do Hezbollah em acordo de cessar-fogo com Israel Foi definida uma trégua de 10 dias que entra em vigor nesta quinta-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília)

O Departamento de Estado americano declarou que o cessar-fogo alcançado nesta quinta-feira (16) entre Israel e Líbano implica um compromisso por parte de Beirute de impedir qualquer ataque do Hezbollah.

Como parte da trégua de 10 dias que entra em vigor nesta quinta-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), "o governo do Líbano adotará medidas significativas para impedir que o Hezbollah (...) realize ataques, operações ou atividades hostis de qualquer tipo contra alvos israelenses", afirmou a chancelaria americana em um comunicado.

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