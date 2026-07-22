Qua, 22 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Israel

Líbano trabalha por "retirada total" de Israel, afirma premiê

A declaração ocorre um dia após a reunião do presidente libanês, Joseph Aoun, com seu par americano, Donald Trump, na Casa Branca, ocasião em que fez comentários semelhantes

Reportar Erro
As tropas israelenses "realizaram uma incursão na região de Dubieh", perto da cidade de Shaqra, próxima à fronteiraAs tropas israelenses "realizaram uma incursão na região de Dubieh", perto da cidade de Shaqra, próxima à fronteira - Foto: JALAA MAREY / AFP

O Líbano trabalha por uma "retirada total de Israel", afirmou nesta quarta-feira (22) o primeiro-ministro Nawaf Salam, durante visita à cidade do sul do país onde o Exército libanês se posicionou no dia anterior, em cumprimento a um acordo firmado com Israel.

A declaração ocorre um dia após a reunião do presidente libanês, Joseph Aoun, com seu par americano, Donald Trump, na Casa Branca, ocasião em que fez comentários semelhantes.

"Continuaremos mobilizando esforços políticos e diplomáticos para alcançar uma retirada total de Israel do sul", declarou o chefe de governo, depois de hastear a bandeira libanesa em Zawtar Al Garbiya, uma das três "zonas-piloto" previstas no acordo tripartite entre Líbano, Israel e Estados Unidos para pôr fim ao conflito.

Leia também

• Itália sediará nova rodada de diálogo entre Líbano e Israel em 4 de agosto, diz ministro

• Trump promete ajudar "muito" o Líbano, que busca apoio para paz com Israel

• Exército Libanês começa a assumir controle de 'zonas-piloto' no sul do Líbano

Esse deslocamento do Exército libanês representa o primeiro teste do acordo, cujo objetivo é a retirada gradual das forças israelenses do sul do Líbano e o desarmamento do movimento pró-Irã Hezbollah.

No entanto, tropas israelenses continuam realizando ataques esporádicos contra localidades próximas.

A Agência Nacional de Notícias (NNA), órgão oficial de imprensa do Estado libanês, informou nesta quarta-feira sobre ataques com drones contra Nabatiye al Fawqa e a região de Khardali, além de bombardeios sobre a estratégica cadeia montanhosa de Ali al Taher.

As tropas israelenses "realizaram uma incursão na região de Dubieh", perto da cidade de Shaqra, próxima à fronteira, e "hastearam a bandeira israelense no histórico Castelo de Dubieh", informou a NNA.

O ministro da Cultura do Líbano, Ghassan Salame, respondeu na rede social X que o país "não poupará esforços para restabelecer sua soberania" sobre os castelos localizados no sul.

As Nações Unidas estão prestes a incluir cinco desses castelos do sul do Líbano na lista de patrimônios mundiais ameaçados, enquanto os membros da Unesco se reúnem na Coreia do Sul.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos havia anunciado na noite de segunda-feira que o Exército libanês havia começado a garantir a segurança em Zawtar Al Garbiya e nas aldeias de Froun e Srifa.

Em meio à implementação desse acordo, o presidente Donald Trump prometeu na terça-feira ajudar "muito" o Líbano, ao receber na Casa Branca seu par libanês, Joseph Aoun.

"Precisamos apoiar as FAL", disse Aoun, referindo-se às Forças Armadas Libanesas. "Sem as FAL, tudo desmoronará", acrescentou, ao falar sobre a implementação do que foi acordado entre as três partes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter