Liberação de reservas pelos EUA será de 172 milhões de barris, diz secretário de Energia

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, informou, nesta quarta-feira (11) que a liberação de reservas estratégicas de petróleo pelo governo americano será de 172 milhões de barris como parte do esforço acertado pelas 32 nações integrantes da Agência Internacional de Energia. Os países concordaram unanimemente com a liberação coordenada de 400 milhões de barris de petróleo.

"Como parte desse esforço, o presidente Trump autorizou o Departamento de Energia a liberar 172 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo, a partir da próxima semana. A liberação levará aproximadamente 120 dias, com base nas taxas de descarga planejadas", disse o secretário.

O comunicado citou ainda que "ao contrário do governo anterior, que deixou as reservas de petróleo americanas esgotadas e danificadas, os Estados Unidos providenciaram a reposição dessas reservas estratégicas em aproximadamente 200 milhões de barris no próximo ano - 20% a mais do que serão consumidos - e sem nenhum custo para o contribuinte".

