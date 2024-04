A- A+

CONCURSO Liberado edital para concurso do Exército com mais de 100 vagas; veja como se inscrever Inscrições já estão abertas e terminam às 15h do dia 14 junho

A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx) lançou os editais do Concurso de Admissão/2024 (CA) aos Cursos de Formação do Serviço de Saúde (CFO/SSau), do Quadro Complementar (CFO/QC) e de Capelão Militar (CF/CM). As inscrições estão abertas desde o dia 1º de abril e vão até às 15h do dia 14 de junho. As provas vão ser aplicadas às 8h do dia 14 de julho de 2024. Este ano foram disponibilizadas 197 vagas, distribuídas em 2 editais.

No edital para o CFO do Serviço de Saúde são 152 vagas para médicos, sendo 41 para generalistas e as demais divididas entre 31 especialidades, confia abaixo:

Quadro de especialidades

Anestesiologia (5), Cancerologia/Oncologia (5), Cardiologia (5), Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica) – (2), Cirurgia de Cabeça e Pescoço (2), Cirurgia Geral (3), Cirurgia de Mão (1), Cirurgia Pediátrica (1), Cirurgia Plástica (2), Cirurgia Torácica (1), Cirurgia Vascular (1), Clínica Médica (4), Dermatologia (2), Endocrinologia (2), Endoscopia Digestiva (3), Geriatria (1), Ginecologia e Obstetrícia (5), Hematologia e Hemoterapia (3), Mastologia (1), Medicina da Família (Saúde da Família) – (10), Medicina Intensiva (3), Medicina Intensiva Pediátrica (3), Nefrologia (3), Neonatologia (2), Neurocirurgia (2), Neurologia (3), Oftalmologia (3), Ortopedia e Traumatologia (2), Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de joelho) – (1), Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de ombro) – (1), Otorrinolaringologia (3), Patologia (3), Pediatria (5), Pneumologia (2), Proctologia (3), Psiquiatria (6), Radiologia (3), Reumatologia (1) e Urologia (2). Há também 5 vagas para dentistas: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (1), Dentística restauradora (1), Ortodontia e Ortopedia facial (2), Periodontia (1) e Prótese dental (1), bem como 5 vagas para Farmácia.

No Edital para o CFO/QC e CF/CM são 44 vagas para o Quadro Complementar de Oficiais:

Administração (4), Ciências Contábeis (2), Comunicação Social (Jornalismo) (3), Direito (5), Enfermagem (8), Estatística (1), Informática (5), Pedagogia (1), Veterinária (1), Magistério (9, sendo Biologia – 1, Espanhol – 1, Geografia – 1, História – 1, Inglês – 2, Matemática – 3, Português – 3, Química – 1, e Física - 1) e 3 vagas para o Quadro de Capelães Militares: Padre Católico Romano (2) e Pastor Evangélico (1).

Requisitos para o concurso

Para concorrer é preciso ser brasileiro nato, possuir idade de, no máximo, 32 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, que será em 2025, para os candidatos das áreas de Medicina sem especialidade, como Odontologia e Farmácia.

Já para os candidatos da área de Medicina com especialidade é preciso possuir idade de, no máximo, 34 anos, completados até em 31 de dezembro do ano da matrícula (2025).

Quanto à escolaridade, é preciso ter diploma de nível superior. Para as áreas que exigem o profissional especialista, é requerida a comprovação da especialização, e exige-se curso de formação teológica para os capelães.

O Exame Intelectual é a primeira etapa do concurso. As demais etapas são compostas por inspeção de saúde, exame de aptidão física e exame psicológico, comprovação de requisitos biográficos e de heteroidentificação, para os candidatos que optarem por concorrer no sistema de reserva de vagas para negros e pardos.

Mais informações podem ser obtidas no endereço: www.esfcex.eb.mil.br e por meio do endereço eletrônico: [email protected]



