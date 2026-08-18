A- A+

deportação Libéria vai receber até 1,2 mil deportados dos EUA Um grupo inicial de 20 deportados chegará à Libéria na próxima quinta-feira. Segundo o governo, eles "terão liberdade para deixar o país quando quiserem" ou poderão solicitar asilo

A Libéria anunciou nesta terça-feira (18) que vai receber até 1.200 estrangeiros deportados dos Estados Unidos, como parte de um plano anti-imigração promovido pelo presidente Donald Trump, segundo o qual os Estados Unidos deportam imigrantes para terceiros países.

“A Libéria pretende aceitar até 1.200 pessoas que serão específicas dos Estados Unidos no prazo de um ano”, informou o país africano.

Um grupo inicial de 20 deportados chegará à Libéria na próxima quinta-feira. Segundo o governo, eles "terão liberdade para deixar o país quando quiserem" ou poderão solicitar asilo.

O governo Trump informou que deseja enviar para o país africano o imigrante salvadorenho Kilmar García, que se tornou um símbolo das deportações em massa, após ter sido deportado por engano para El Salvador, segundo o jornal The New York Times.

Gana e Guiné Equatorial tornaram-se pontos de trânsito para a campanha anti-imigração de Trump, embora as autoridades desses países enviem rapidamente os deportados para os seus países de origem.

Dois ex-funcionários do Departamento de Estado informaram à AFP que os Estados Unidos usam proibições de visto e restrições a países africanos para forçá-los a aceitar deportados de terceiros países.

O governo da Libéria afirmou que "não foi elegante nem recebeu qualquer compensação ou promessa de recompensa em troca de concordar em participar do programa" de deportações. “A Libéria receberá apoio para ajudar a administrar o programa e fortalecer seu sistema migratório”, informou o governo, o que ressaltou que o acordo é “totalmente humanitário”.

Veja também