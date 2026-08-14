A- A+

America Latina Libertada na Venezuela presa política vinculada a atentado contra Maduro Benítez foi detida em 2018, grávida de quatro meses, sob acusação de envolvimento no atentado contra o então presidente Nicolás Maduro

A Venezuela libertou, nesta sexta-feira (14), seis presas políticas, entre elas a acusada de um atentado com drones contra o presidente deposto Nicolás Maduro, após a promessa feita na véspera pela representação da oposição nos diálogos com o governo interino para facilitar estas soluções.

A líder da delegação opositora, Dinorah Figuera, comprometeu-se, na quinta-feira, a contribuição para a libertação de presos políticos depois de realizar um primeiro ciclo de negociações com o governo interino da Venezuela, um processo auspiciado pelos Estados Unidos.

“Libertada a presa política Emirlendris Benítez e outras 5 mulheres”, informou no X Alfredo Romero, diretor do Foro Penal, ONG que defende presos por razões políticas.

Benítez foi detido em agosto de 2018 com quatro meses de gravidez, acusado de participar de um atentado com drones contra Maduro.

Ela é acusada de homicídio qualificado, frustrado, terrorismo e traição à pátria e foi condenada a 30 anos de prisão.

Organizações de defesa dos direitos humanos e advogados de defesa denunciaram que Benítez, comerciante de 45 anos, foi vítima de torturas, tratamentos cruéis e degradantes, ao ponto de sofrer um aborto espontâneo.

As torturas deixadas em cadeiras de rodas, com paralisia parcial. Seu diagnóstico inclui hérnias de disco, dor crônica por dano em seu sistema nervoso e a perigosa migração de biopolímeros dos glúteos para a coluna.

A sua prisão preventiva excedeu o máximo de três anos estabelecidos pela legislação venezuelana e, portanto, precisou ser julgada em liberdade, segundo seus advogados.

Ela recebeu uma medida cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA em 2020. Em 2022, o Grupo de Trabalho sobre a Prisão Arbitrária das Nações Unidas (ONU) pediu sua libertação imediata, mas concluiu que sua detenção foi arbitrária.

Veja também