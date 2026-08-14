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AMÉRICA DO SUL Libertados 131 presos políticos em meio ao diálogo com a oposição na Venezuela O Programa para a Paz e a Convivência Democrática foi criado pela presidente interina Delcy Rodríguez

A Venezuela informou nesta sexta-feira (14) a libertação de 131 presos políticos, entre eles uma mulher acusada de participar de um atentado com drones contra o então presidente Nicolás Maduro, após uma promessa feita na véspera pelo chefe da delegação opositora nas negociações com o governo interino.



O Programa para a Paz e a Convivência Democrática “informa a concessão de medidas alternativas à privação de liberdade para um total de 131 pessoas que se encontraram sob regime de detenção”, afirmou o órgão, criado pela presidente interina Delcy Rodríguez.

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