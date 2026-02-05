A- A+

religião Libertados 89 cristãos sequestrados após ataque a igrejas na Nigéria A autoridade de estado do norte do País afirmou que um total de 183 pessoas foram sequestradas

Um grupo de 89 cristãos sequestrados em meados de janeiro, após um ataque de gangues armadas a três igrejas na Nigéria, foi libertado nesta quinta-feira (5).

Os fiéis, vestidos com camisetas laranja, chegaram em um ônibus escoltado por forças de segurança e foram recebidos pelo governador do estado de Kaduna, Uba Sani.

A autoridade deste estado do norte da Nigéria afirmou que um total de 183 pessoas foram sequestradas, 11 conseguiram fugir e 83 retornaram há alguns dias.

O sequestro em massa ocorreu em 18 de janeiro, em um ataque a igrejas durante a missa de domingo em uma área remota do estado de Kaduna.

As circunstâncias da libertação não foram divulgadas. O pagamento de resgates é ilegal na Nigéria, mas há suspeitas de que o governo recorra com frequência a essa prática.

Na semana passada, um líder tradicional relatou que metade dos sequestrados conseguiu fugir durante o ataque e se escondeu em outras aldeias.

O país mais populoso da África tem vivenciado um ressurgimento de sequestros em massa desde novembro. Os Estados Unidos acusaram o país de ser incapaz de conter essa violência.

No final de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou grupos armados nigerianos de perseguirem cristãos, que ele descreveu como vítimas de "genocídio". No final de dezembro, os Estados Unidos lançaram ataques no estado de Sokoto, no noroeste do país, contra alvos pertencentes ao grupo jihadista Estado Islâmico.

A onda de sequestros no final do ano passado levou o presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar estado de emergência nacional e a lançar uma campanha de recrutamento de soldados e policiais para combater a insegurança.

