PETRÓLEO Líbia: NOC anuncia normalização de exportações de petróleo; protestos são adiados em 2 semanas "Todas as operações estão avançando de acordo com o plano estratégico, sem exceções", disse a empresa

A National Oil Corporation (NOC), petrolífera estatal da Líbia, anunciou que as operações de produção e exportação de petróleo foram normalizadas em todos os campos e portos, após negociações com manifestantes nos portos de Es Sider e Ras Lanuf .

"Todas as operações estão avançando de acordo com o plano estratégico, sem exceções", disse a empresa, em nota divulgada na tarde, desta terça-feira, 28, mas sem dar detalhes.

De acordo com a Argus, com base em fontes, os protestos foram suspensos por mais duas semanas e agentes do porto tiveram permissão para retomar o carregamento de navios petroleiros. O período é considerado um novo prazo para endereçar e atender as demandas legais dos manifestantes.



