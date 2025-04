A- A+

Recife Liceu de Artes e Ofícios será restaurado e transformado em centro de inovação e educação Assinatura da ordem de serviço foi realizada pelo governo do estado; o prazo para a conclusão do prédio é de até 18 meses

O Governo de Pernambuco, por meio da governadora Raquel Lyra, assinou, na segunda-feira (28), a ordem de serviço para a execução das obras de restauração do prédio do Liceu de Artes e Ofícios, no Centro do Recife.

Com investimento de cerca de R$ 23 milhões, o projeto vai transformar o espaço em um centro voltado à formação de estudantes e professores, unindo educação, pesquisa, inovação e a preservação do patrimônio cultural.

Raquel Lyra falou sobre a importância da restauração - realizada em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - para a educação e para o resgate do Centro da capital pernambucana.

"Esse equipamento estava totalmente sem uso e agora volta a ter vida. São cerca de R$ 23 milhões investidos para que o antigo Liceu siga um novo caminho como escola técnica voltada para a formação de profissionais do futuro. Essa unidade vai se compor a uma rede que será fortalecida com o nosso governo para permitir aos nossos jovens o direito de sonhar. Estamos resgatando a nossa história e devolvendo espaços importantes para a população”, destacou.

A iniciativa contempla a restauração completa do prédio tombado, a reforma do anexo e a modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias, respeitando as características arquitetônicas originais e assegurando a adaptação às normas de segurança, acessibilidade e funcionalidade exigidas para uma instituição educacional contemporânea. O prazo para a conclusão do prédio é de até 18 meses.

De acordo com o secretário de Educação do estado, Gilson Monteiro, a restauração representa a preservação do patrimônio e a transformação do local em um ambiente de oportunidades para os estudantes pernambucanos.

"Estamos não só dando uma nova conotação a um prédio histórico, que precisa ser valorizado e respeitado, mas também trazemos inovação e economia criativa para dentro do processo na condição de escola técnica, pensando nos nossos estudantes e no crescimento", afirmou o secretário.

Além de valorizar o patrimônio histórico do Recife, a requalificação do Liceu de Artes e Ofícios vai criar um ambiente voltado à inovação pedagógica e tecnológica, fortalecendo a educação profissional e técnica e impulsionando a formação de novas competências para o mercado de trabalho.

O projeto será executado pela Unicap, enquanto a gestão e o acompanhamento das obras ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Educação, garantindo a efetividade das ações e a aderência às diretrizes estabelecidas.

“É também uma aposta no futuro. Nós não vamos só fazer um restauro, não vai ser uma 'escola museu', num prédio antigo de artes e ofícios, vamos pensar nas profissões do futuro. Então é um patrimônio histórico material que vai cuidar do patrimônio histórico imaterial, que é a nossa juventude. A memória e o futuro se abraçam num projeto como esse”, ressaltou o reitor da Unicap, padre Pedro Rubens.

Presente na assinatura, o deputado estadual João Paulo relembrou a importância do Liceu como ex-aluno e reforçou a necessidade da valorização do patrimônio.

“O Liceu também tem um lado histórico. É a história de trabalhadores, de mecânicos. Vejo nesse gesto de restauração que a grande obra é cuidar das pessoas”, relatou o deputado.



