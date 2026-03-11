A- A+

INOVAÇÃO Lide Talks debate liderança feminina e desafios da inteligência artificial no ambiente empresarial Evento do Lide Mulher, no Recife, reuniu empresárias e especialistas para discutir inovação, cultura organizacional e o papel humano diante do avanço das tecnologias

Liderança feminina, futuro global e transformação tecnológica da cultura empresarial foram os temas em debate na edição do Lide Talks Pernambuco, promovido pelo Lide Mulher, na tarde desta quarta-feira (11), no auditório da escola Red House, Zona Norte do Recife.

Compareceram ao evento a diretora de Meio Ambiente e ESG do Grupo EQM, Cláudia Dantas, e a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

A cerimônia contou ainda com a participação de mulheres empresárias e convidadas inseridas no mercado de negócios que assistiram à palestra da dupla Renan Hannouche e Dante Freitas, Co-fundadores do Gravidade Zero, Loomi, Acaso, Just e Bloom. Também são professores da Singularity University Brasil e autores do livro "Mundo em Gravidade Zero".

Renan Hannouche e Dante Freitas em palestra no Lide Talks Pernambuco na quarta-feira (11). Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Presidente do Lide Mulher, Roberta Laurindo. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Renan Hannouche. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Para a presidente do Lide Mulher, Roberta Laurindo, o momento foi de extrema importância para centralizar as mulheres dentro dos debates de cultura organizacional e do ambiente de inovação e inteligência artificial.

"A gente conseguiu perceber que a inovação é importantíssima no desenvolvimento das organizações e a mulher tem um específico feminino, que permite e proporciona um ambiente de criatividade que é bem maior", destacou.

Para Dante Freitas, o principal desafio no desenvolvimento da inteligência artificial dentro e fora do meio empresarial está em manter a centralidade do ser humano diante do avanço das máquinas.

Segundo ele, a tecnologia precisa ser encarada como ferramenta a serviço das pessoas, e não como algo que substitua a dimensão humana nas decisões e nos processos.

“Durante muito tempo a gente viveu a frequência da máquina, que vem da era da industrialização e da lógica de dar autonomia total às máquinas. O que estamos tentando agora é fazer o movimento contrário: sair um pouco dessa frequência da máquina e entrar na frequência humana. É a frequência humana usando a máquina, e não a frequência da máquina usando a gente”.

Veja também