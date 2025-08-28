A- A+

Diplomacia Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se encontrará com Xi e Putin em desfile militar na China Com o presidente russo, Vladimir Putin, também vindo para o desfile, o evento provavelmente sublinhará o alinhamento tripartido entre Pequim, Moscou e Pyongyang, em face da iniciativa dos EUA de fortalecer suas alianças com a Coreia do Sul e o Japão

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, fará sua primeira visita à China em seis anos para participar de um desfile militar na próxima semana, disseram os dois países nesta quinta-feira, 28. No evento, Kim se reunirá com um grande grupo de líderes mundiais pela primeira vez desde que assumiu o cargo no final de 2011.

Com o presidente russo, Vladimir Putin, também vindo para o desfile, o evento provavelmente sublinhará o alinhamento tripartido entre Pequim, Moscou e Pyongyang, em face da iniciativa dos EUA de fortalecer suas alianças com a Coreia do Sul e o Japão.



A mídia estatal da Coreia do Norte disse que Kim foi convidado a visitar a China pelo presidente Xi Jinping. Ele estará entre os 26 líderes estrangeiros que participarão do desfile na próxima quarta-feira para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e a resistência da China contra as agressões do Japão durante a guerra, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês.



