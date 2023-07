PCC: Líder da facção Primeiro Comando da Capital é preso em resort de luxo em Pernambuco 

A- A+

Um líder da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em Pernambuco, nesta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem estava foragido desde 2020 e gerenciava o tráfico de drogas a nível internacional.

A prisão foi realizada em um resort de luxo no litoral pernambucano.

Há 20 anos integrando os quadros da organização criminosa, o homem seria responsável pelo transporte de mais de 15 toneladas de cocaína em um único ano.

Com o criminoso, foram apreendidos documento de identificação falso, cartões de crédito e celulares.

A organização criminosa a qual integrava o foragido é a maior do país, presente em todos os estados e com forte atuação internacional.

Criada em 1993 em presídio de São Paulo, a facção é responsável por parte relevante do fluxo internacional de drogas que saem do Brasil em direção a países do exterior.

De acordo com a PCPE, o grupo formado pelo PCC representa uma das maiores ameaças ao país.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). O alvo da prisão estava sendo investigado pelo MPSP desde 2012.

O Centro de Inteligência Nacional da ABIN colaborou com a articulação entre as instituições e com informações acerca da relevância do alvo para a facção.

