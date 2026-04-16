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União Líder da Igreja Anglicana elogia 'apelo corajoso' do papa a favor da paz "Estou ao lado do meu irmão em Cristo, Sua Santidade o papa Leão XIV, em seu apelo corajoso por um reino de paz"

A arcebispa de Canterbury, Sarah Mullally, líder da Igreja Anglicana, elogiou nesta quinta-feira (16) o “apelo corajoso” a favor da paz do papa Leão XIV, alvo nos últimos dias de ataques por parte de Donald Trump, após um duro discurso contra a guerra.

“Estou ao lado do meu irmão em Cristo, Sua Santidade o papa Leão XIV, em seu apelo corajoso por um reino de paz”, afirmou em um comunicado ao líder anglicana, que se reunirá com o papa no final de abril em Roma.

Mullally classificou a mensagem do papa como importante “neste período de ódio, divisão e violência”, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, que afirmou no domingo não ser “um grande admirador do papa”.

Em sua rede Truth Social, Trump qualificou Leão XIV como "fraco em matéria de crime e péssimo em política externa", e sugeriu que os cardeais só o elegeram papa em maio de 2025 porque ele era americano, para estabelecer uma ponte possível com Washington.

No dia seguinte, o papa afirmou: “não tenho medo, nem do governo Trump, nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho”. “Acredito que a Igreja tem o dever moral de se pronunciar com toda clareza contra a guerra e a favor da paz e da reconciliação”, acrescentou Leão XIV, embora tenha reiterado que não se considera um “político” e que não tem intenção de “discutir” com Trump.

Nesta quintafeira, um chefe da Igreja Anglicana afirmou que “enquanto pessoas inocentes são assassinadas e deslocadas, famílias são separadas e futuros destruídos, o custo humano da guerra é incalculável”.

“É vocação de todo cristão, e de todas as pessoas de fé e boa vontade, trabalhar e rezar pela paz”, explicou o arcebispa de Canterbury.

Mullally, em sua defesa do papa, afirmou ainda que "devemos instar todos aqueles a quem foi confiada autoridade política a buscar todos os meios possíveis, pacíficos e justos, para resolver os conflitos".

A Igreja da Inglaterra tornouse uma instituição religiosa oficial do Reino Unido após a ruptura do rei Henrique VIII com o catolicismo no século XVI.

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