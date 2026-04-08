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Conflito

Líder da oposição em Israel diz que cessar-fogo é um 'desastre político'

"Israel nem estava à mesa quando foram tomadas decisões sobre o núcleo de nossa segurança nacional"

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Primeiro-ministro israelense, Yair LapidPrimeiro-ministro israelense, Yair Lapid - Foto: Maya Alleruzzo / POOL / AFP

O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, criticou nesta quarta-feira (8) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu devido ao cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã. Ao fechar o acordo, os americanos garantiram que as forças israelenses interromperão os ataques contra o território iraniano.

"Nunca houve um desastre político tão grande em toda a nossa história. Israel nem estava à mesa quando foram tomadas decisões sobre o núcleo de nossa segurança nacional", disse Lapid, em publicação no X.

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Netanyahu disse que acatará o acordo, mas que manterá a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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