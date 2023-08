A- A+

Zimbábue Líder da oposição no Zimbábue reivindica vitória nas eleições presidenciais Nelson Chamisa afirma que ele venceu a disputa

O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, contestou neste domingo (27) a reeleição do presidente, Emmerson Mnangagwa, anunciada oficialmente no sábado, e reivindicou sua própria vitória, após um processo eleitoral marcado por irregularidades.

"Vencemos estas eleições. Somos os líderes. Estamos até surpresos que Mnangagwa tenha se declarado o vencedor (...) Temos os resultados reais", anunciou Chamisa, um advogado e pastor candidato da Coalizão de Cidadãos pela Mudança (CCC), em uma entrevista à imprensa.

