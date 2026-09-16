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União Europeia

Líder da UE pede luta contra 'ultranacionalistas' e 'antieuropeus'

"Desprezam nossos valores e querem quebrar a unidade europeia. Então vamos combater isso, mas também lutemos juntos pela nossa ideia de Europa", afirmou Ursula von der Leyen

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou durante sua apresentação anual sobre o Estado da União em uma sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, no leste da França, em 16 de setembro de 2026A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou durante sua apresentação anual sobre o Estado da União em uma sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, no leste da França, em 16 de setembro de 2026 - Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

A presidente do braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, pediu nesta quarta-feira (16) que os países lutem contra os "ultranacionalistas" e os "antieuropeus" em seu discurso de abertura do ano político, na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo.

A recente vitória do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em uma eleição regional abalou o bloco, que terá muitos importantes no próximo ano na França, Espanha e Itália, onde legendas de ultradireita aparecerão com boas perspectivas.

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“Sejam ultranacionalistas ou antieuropeus, interferências russas ou desinformação, os nomes mudam, mas o objetivo é o mesmo”, declarou o presidente da Comissão Europeia.

“Desprezam nossos valores e querem quebrar a unidade europeia. Então vamos combater isso, mas também lutemos juntos pela nossa ideia de Europa”, acrescentou em seu discurso sobre o estado da União.

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