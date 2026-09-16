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União Europeia Líder da UE pede luta contra 'ultranacionalistas' e 'antieuropeus' "Desprezam nossos valores e querem quebrar a unidade europeia. Então vamos combater isso, mas também lutemos juntos pela nossa ideia de Europa", afirmou Ursula von der Leyen

A presidente do braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, pediu nesta quarta-feira (16) que os países lutem contra os "ultranacionalistas" e os "antieuropeus" em seu discurso de abertura do ano político, na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo.

A recente vitória do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em uma eleição regional abalou o bloco, que terá muitos importantes no próximo ano na França, Espanha e Itália, onde legendas de ultradireita aparecerão com boas perspectivas.

“Sejam ultranacionalistas ou antieuropeus, interferências russas ou desinformação, os nomes mudam, mas o objetivo é o mesmo”, declarou o presidente da Comissão Europeia.

“Desprezam nossos valores e querem quebrar a unidade europeia. Então vamos combater isso, mas também lutemos juntos pela nossa ideia de Europa”, acrescentou em seu discurso sobre o estado da União.

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