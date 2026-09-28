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Líder de dissidência das FARC acusado de assassinato de presidenciável morre em operação

Robinson Gutiérrez liderava a organização acusada de matar o colombiano Miguel Uribe em 2025

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Líder de dissidência das FARC acusado de assassinato de presidenciável morre em operaçãoLíder de dissidência das FARC acusado de assassinato de presidenciável morre em operação - Foto: Handout / Colombian Presidency / AFP

Um líder da dissidência das FARC Segunda Marquetalia, acusado de financiar o assassinato do presidenciável colombiano Miguel Uribe em 2025, morreu em uma operação das forças de segurança, informou no domingo (27) o presidente Abelardo de la Espriella.

A organização, liderada por Luciano Marín, conhecido como Iván Márquez, antigo dirigente da extinta guerrilha que assinou o acordo de paz de 2016 e depois voltou às armas, estaria por trás do assassinato do político de direita, segundo o Ministério Público.

Uribe, um senador de 39 anos, foi baleado em 7 de junho de 2025 durante um ato de campanha e faleceu dois meses depois em um hospital.

"Conhecido como 'Robinson Gutiérrez', considerado o principal chefe político e financeiro da estrutura 'Teófilo Forero Castro', foi abatido" em uma operação das forças de segurança no departamento de Huila (sul), afirmou De la Espriella em comunicado.

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"Este criminoso está envolvido no assassinato de Miguel Uribe Turbay. Não deixarei de exigir que se estabeleça toda a verdade sobre este crime. Estamos fazendo justiça a Miguel Uribe", acrescentou o presidente.

"Vamos atrás do chefe da quadrilha: 'Iván Márquez'", afirmou o governante.

As investigações apontam dois responsáveis intelectuais do assassinato: Márquez e seu braço direito, conhecido como Zarco Aldinever, que teriam se refugiado na Venezuela, usada como retaguarda por grupos criminosos colombianos, de acordo com a inteligência militar.

Nove pessoas foram detidas pelo assassinato, incluindo o menor de idade que efetuou os disparos.

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