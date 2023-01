A- A+

Polícia Líder de facção criminosa com atuação no Rio Grande do Norte é preso em Goiana Homem estava no bairro de Catuama

O líder de uma facção criminosa com atuação no Rio Grande do Norte foi preso no bairro de Catuama, em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, nessa sexta-feira (13), segundo informou a Polícia Federal (PF), neste sábado (14). O homem de 44 anos, de acordo com o g1 RN, é apontado também como o fundador da organização.

Forças policiais dos dois estados atuaram na prisão do homem, cujo mandado de prisão em desfavor foi expedido pela 1ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A identidade do preso não foi divulgada.

Após a detenção, o homem foi conduzido inicialmente para a Delegacia de Polícia de Goiana, de onde foi transferido para a sede da PF em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O acusado segue custodiado e permanece à disposição da Justiça.

Força-tarefa

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-Susp/RN) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (Sesed).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.

