A- A+

Equador Líder de gangue acusado de ameaçar promotor é capturado no Equador Salazar acusou Fabricio Colón Pico, suposto líder da gangue Los Lobos em Quito, de planejar ataques contra ela e sua família

A polícia equatoriana capturou, nesta sexta-feira (5), um líder da gangue criminosa Los Lobos acusado de estar por trás de um plano para atacar a procuradora-geral, informou a ministra do Governo, Mónica Palencia.

"Parabéns à Polícia e ao grupo de apoio pelo sucesso do trabalho de Inteligência e monitoramento que levou à captura bem-sucedida da pessoa que foi identificada como uma potencial ameaça à vida da Procuradora" Diana Salazar, escreveu Palencia em sua conta da rede social X (antigo Twitter).

Salazar acusou Fabricio Colón Pico, suposto líder da gangue Los Lobos em Quito, de planejar ataques contra ela e sua família.

As pessoas por trás da suposta conspiração "estão identificados" e "fazem parte de Los Lobos", disse Salazar durante uma audiência de acusação do caso "Metástase", que revelou vínculos entre promotores, juízes e policiais com o narcotraficante Leandro Norero.

Mais de 30 pessoas foram presas por este escândalo, incluindo o presidente do Conselho Judiciário.

Veja também

GRANDE RECIFE Fábrica em Jaboatão é autuada por desviar energia suficiente para abastecer 610 casas em um mês