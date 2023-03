Líder de máfia napolitana é condenada na Itália

A- A+

A Justiça da Itália condenou a 12 anos e oito meses de prisão uma mulher líder da máfia napolitana, a Camorra, por seu papel à frente do clã, informou nesta quarta-feira (15) a imprensa italiana.

Maria Licciardi, de 71 anos, foi declarada culpada pelo tribunal de Nápoles de fazer parte de uma associação criminosa mafiosa, especializada em extorsão e violência.

Apelidada de "La Piccoletta" (A Pequena) devido à sua estatura, ela foi detida em agosto de 2021 no aeroporto de Roma quando estava prestes a pegar um avião para a Espanha.

Era irmã do falecido Gennaro Licciardi, fundador do clã familiar que atua nos bairros de Scampia e Secondigliano de Nápoles.

A criminosa inspirou a personagem Scianel na série de televisão “Gomorra”, uma adaptação do livro de mesmo nome do escritor italiano Roberto Saviano sobre a máfia napolitana.

Condenada em 2001 a 10 anos de prisão, após sua libertação em dezembro de 2009, voltou a assumir a gestão das operações do clã, de acordo com a mídia local.

Licciardi ampliou as atividades da organização à exploração da prostituição, uma opção que as máfias italianas rejeitavam. Com a ajuda da máfia albanesa, introduziu garotas desse país, entre elas muitas menores de idade.

Segundo fontes policiais, ela era considerada uma pessoa pragmática, com uma inteligência excepcional, mas tão impiedosa quanto seus colegas homens.

Veja também

Naval Rússia, Irã e China fazem manobras navais no mar Arábico