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Internacional Líder de Mianmar diz que país não cumprirá integralmente decisão da CIJ sobre genocídio Na quarta-feira, 25, o presidente Min Aung Hlaing descreveu o caso como uma "acusação unilateral" contra o país

O presidente de Mianmar, Min Aung Hlaing, afirmou que o país não cumprirá alguns aspectos de uma decisão histórica da Corte Internacional de Justiça (CIJ) que considerou Mianmar responsável pelo genocídio da minoria rohingya.

O jornal estatal Global New Light of Myanmar informou nesta quinta-feira, 26, que Min Aung Hlaing disse, durante uma reunião de gabinete, que seu governo agiria de acordo com a decisão, mas rejeitaria medidas consideradas "inadequadas".

Na quarta-feira, 25, o presidente descreveu o caso como uma "acusação unilateral" contra o país e afirmou que o uso do termo "genocídio" havia prejudicado gravemente a reputação de Mianmar

A CIJ, principal tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU), decidiu na semana passada que Mianmar cometeu genocídio contra os rohingyas durante uma brutal operação militar em 2017. A corte concluiu que as forças de segurança do país mataram milhares de civis rohingyas, cometeram atos generalizados de violência sexual e praticaram atos de extrema violência contra crianças.

O tribunal rejeitou a defesa de Mianmar de que a campanha havia sido uma operação legítima contra insurgentes. Min Aung Hlaing, então líder militar, estava no comando da operação.

Segundo o Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing se considerava o principal responsável por todos os assuntos relacionados a Mianmar, na condição de líder do país, e não aceitaria ações que prejudicassem a nação.

"Mianmar adotaria as medidas apropriadas para um país responsável, mas não cumpriria exigências que considerasse inadequadas", afirmou, sem dar mais detalhes.

O governo mianmarense havia descrito anteriormente a decisão da CIJ como "injusta" e "uma grande decepção", afirmando que seis dos 15 juízes haviam discordado do entendimento.

A decisão foi a primeira vez que a corte determinou que um Estado havia cometido genocídio. A CIJ ordenou que o governo mianmarense permitisse o retorno seguro dos rohingyas ao país, pagasse indenizações e processasse os suspeitos de terem cometido genocídio.

As decisões da corte são definitivas e juridicamente vinculantes, mas o tribunal não tem meios de fazê-las cumprir, além de comunicar eventuais descumprimentos ao Conselho de Segurança da ONU. Mianmar é considerado pouco propenso a atender a qualquer uma das exigências da corte.

O tribunal também está sob sanções dos Estados Unidos, assim como muitos de seus juízes e funcionários. Por isso, qualquer medida do Conselho de Segurança enfrentaria um veto quase certo dos americanos. Os outros integrantes permanentes do conselho, China e Rússia, que mantêm relações estreitas com o governo de Min Aung Hlaing e o apoiam internacionalmente, também poderiam bloquear qualquer ação.

Promotores do Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitaram, no fim de 2024, um mandado de prisão contra Min Aung Hlaing por supostos crimes contra a humanidade cometidos contra os rohingyas, mas os juízes ainda não anunciaram publicamente uma decisão.

Diversos governos ocidentais e organizações internacionais pressionaram Mianmar a cumprir a decisão da CIJ. Grupos de direitos humanos pediram sanções direcionadas contra os militares, suas redes econômicas e o fornecimento de armas, a fim de garantir a responsabilização.

O Reino Unido afirmou na segunda-feira, 23, que reconheceu formalmente o genocídio contra os rohingyas. O país impôs sanções a cinco altos oficiais militares de Mianmar, anunciou planos para restringir o fornecimento de combustível de aviação ao país e prometeu £ 8 milhões (cerca de R$ 61,4 milhões na cotação atual) em ajuda humanitária e iniciativas de justiça.

O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir a portas fechadas em 7 de dezembro, a pedido do Reino Unido, que determinou a saída de um representante militar de Mianmar do país após a decisão.

Mianmar está atualmente mergulhado em uma sangrenta guerra civil, com milícias pró-democracia e outros grupos armados lutando contra os militares. Min Aung Hlaing tomou o poder do governo eleito de Aung San Suu Kyi em 2021 e se tornou presidente no início deste ano, após uma eleição que críticos consideraram nem livre nem justa.

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