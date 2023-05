A- A+

Extrema direita Líder de milícia é condenado a 18 anos de prisão nos EUA por invasão do Capitólio Stewart Rhodes comandava o Oath Keepers, grupo de extrema direita

Um líder de extrema direita, Stewart Rhodes, foi condenado a 18 anos de prisão, nesta quinta-feira (25), por conspiração sediciosa, a sentença mais dura já pronunciada até agora vinculada ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos.

"Você representa uma ameaça contínua e um perigo para este país", afirmou o juiz Amit Mehta, ao pronunciar a sentença contra o fundador da milícia Oath Keepers.

"A conspiração sediciosa é um dos crimes mais gaves que um americano pode cometer", comentou.

Os Oath Keepers participaram, com um arsenal de armas, da invasão do Capitólio realizada pelos partidários do então presidente Donald Trump.

"Você é inteligente, carismático e convincente e isso é francamente o que o torna perigoso", disse Mehta, rechaçando a afirmação de Rhodes de que era um "prisioneiro político".

A pena não alcançou os 25 anos como o governo pretendia, porém Mehta aceitou o argumento de que o plano dos Oath Keepers para impedir violentamente que Joe Biden se tornasse presidente se assimilava ao terrorismo.

Pouco antes da sentença, Rhodes, com um emplastro no olho e vestido com seu macacão laranja de prisioneiro, defendeu de maneira desafiadora seu grupo e suas ações em apoio a Trump.

"Sou um preso político", declarou, comparando-se ao famoso dissidente soviético Aleksandr Solzhenitsyn. "Meu único crime é me opôr a quem destrói nosso país", disse.

