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POLÍCIA Preso em Igarassu líder de quadrilha que fazia "toque de recolher" e "lei do silêncio" no Recife De acordo com a Polícia Federal, suspeito comandava a organização criminosa à distância, por meio de celular

O líder de uma organização criminosa responsável pela imposição de domínio territorial armado em comunidades da Zona Norte do Recife foi preso em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



As investigações apontam que o suspeito usava o celular para comandar à distância a organização criminosa armada chamada "Tropa do Diamante", também conhecida como "BDN". As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (6) pela Polícia Federal (PF).



O grupo atuava no tráfico de entorpecentes, na execução de homicídios para conquista territorial e na imposição de “toque de recolher” e “lei do silêncio” sobre moradores das comunidades de Bolo da Noiva, Campo da União, Josélia, "57" e Subida do Mereré, na Zona Norte da capital pernambucana.



A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco-PE) e ocorreu em um apartamento na cidade de Igarassu.

Os agentes apreenderam no imóvel balança de precisão, porção de substância análoga à maconha e três aparelhos celulares utilizados para coordenação das ações criminosas.



O grupo é relacionado ao triplo homicídio tentado ocorrido em 5 de janeiro, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife, em que três vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo, dentre elas um adolescente de 16 anos.



Vídeos que integram o conjunto probatório das investigações apontam integrantes do grupo, fortemente armados, incendiando veículo na Avenida Josélia, em Nova Descoberta, e apreensão de drogas embaladas com a marca “Diamond Cake”, utilizada como afirmação simbólica do domínio territorial.



O homem já passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, segundo a PF.



A Ficco-PE é composta pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Federal, Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Penal de Pernambuco (PPPE), Secretaria da Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

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