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POLÍCIA CIVIL Líder de organzinação criminosa é preso pelo assassinato de turista em Porto de Galinhas Em coletiva de imprensa, delegada revelou detalhes do caso e próximos passos do inquérito

Novos desdobramentos da investigação acerca do assassinato do turista paulista em um restaurante na orla de Porto de Galinhas, no dia 4 de janeiro deste ano, apontam a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem, morto a tiros, teria se envolvido em uma briga com criminosos.

No dia do homicídio, Rafael Ventura Martins jantava com sua companheira no restaurante Caldinho do Nenen. As informações da PCPE indicam que o homem teria se envolvido em uma discussão com o líder de uma organização criminosa. A briga escalou, e Martins foi baleado com dois tiros, um deles no rosto. O chefe da organização, principal alvo da polícia, foi preso nesta sexta-feira (10), durante a Operação Paraíso Seguro, em Porto Belo (SC).

Criminosos envolvidos no caso foram captados por câmeras de segurança. Divulgação/ASCOMPCPE

A delegada Marina Delgado, titular da 15ª DPH, descreveu a situação que levou ao homicídio.

“A motivação do crime foi inicialmente uma motivação banal. Havia tido uma discussão entre a vítima e um líder de uma organização criminosa. Eles se estranharam e, posteriormente, com a chegada da esposa da vítima ao restaurante, uma das pessoas que acompanhavam o líder dessa organização fez uma piadinha. A vítima também não gostou e voltaram a entrar em uma briga verbal. Conforme essa briga ia escalonando, quase partindo para vias de fato, esse líder se deslocou até a vítima, deu uma coronhada, no exato momento em que seus comparsas, que atuavam como seu segurança, efetuaram dois disparos, matando a vítima no local”, narra Delgado.

A corporação ainda revelou que a vítima possuía um histórico criminal, mas, segundo a delegada, as investigações não apontaram nada que pudesse demonstrar que esse histórico tinha relação com o homicídio.

De acordo com a delegada, a investigação segue para um novo estágio. “Essa investigação já foi finalizada, em relação ao homicídio desse turista, e já foi remetida para a Justiça, com denúncia já recebida, e o caso agora segue em trâmite na Justiça”, explica.

O que o restaurante disse na época?

Recusando conceder entrevista à Folha, o estabelecimento se posicionou nas redes sociais. O Caldinho do Nenen lamentou o ocorrido e expressou solidariedade à vítima, aos familiares e aos demais envolvidos.

“Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos. Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos”, publicou na página oficial.

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