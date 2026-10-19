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Seita

Lider de seita no Quênia é declarado culpado pela morte de 191 pessoas

Seguidores foram incentivados a jejuar até a morte para "conhecer Jesus"

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Tribunal declara culpado líder religioso responsável pelo episódio conhecido como massacre da floresta de ShakaholaTribunal declara culpado líder religioso responsável pelo episódio conhecido como massacre da floresta de Shakahola - Foto: SIMON MAINA / AFP

Um tribunal do Quênia declarou culpado, nesta segunda-feira (19), um guru e seus cúmplices, acusados de terem assassinado 191 adeptos, em sua maioria crianças, no contexto de uma seita macabra que incitava à inanição.

Centenas de corpos foram descobertos desde 2023 na localidade costeira de Malindi, no que ficou conhecido como "massacre da floresta de Shakahola".

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Paul Nthenge Mackenzie, um ex-taxista que se autoproclamava pastor, e seus cúmplices se declararam inocentes de 191 acusações de homicídio em 2024. O guru foi acusado de incitar seus seguidores a jejuar até a morte para "conhecer Jesus".

Em três anos desde a descoberta dos fatos, mais corpos de crianças, mulheres e homens foram desenterrados nos arredores, elevando o total de vítimas para mais de 400.

Familiares das vítimas viajam de comunidades rurais para a audiência em Mombaça. Francis Wanje, de 62 anos, perdeu oito pais, entre eles sua filha e dois netos.

“Esperamos uma sentença que sirva de lição para toda a sociedade, para que esse tipo de coisa não volte a acontecer”, disse, denunciando uma omissão inicial do governo.

Mackenzie também negou acusações de “terrorismo” e homicídio culposo, em outros casos distintos.

O tribunal ouviu mais de 120 testemunhas sobre os fatos ocorridos entre 2021 e 2023 no complexo de 325 hectares localizado na floresta de Shakahola, onde o guru pregou.

Uma "hierarquia estruturada de morte"
O Ministério Público alega que Mackenzie "iniciou e liderou" o jejum extremo, afirmando que existia uma "hierarquia estruturada de morte" na qual primeiro morriam as crianças, depois os adolescentes, as mulheres e, por último, os homens.

As autópsias revelaram que a maioria das vítimas morreu de fome, enquanto outras, incluindo crianças, foram estranguladas, espancadas ou asfixiadas.

Mackenzie foi detido em abril de 2023, depois que alguns adeptos foram resgatados graças a um grupo de defesa dos direitos humanos que alertou as autoridades.

A operação policial posterior trouxe à luz centenas de covas rasas coletivas. As escavações tiveram de ser temporariamente suspensas diante do número crescente de corpos descobertos, já que os necrotérios locais permaneceram sem espaço.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia informou, em 2024, que o número de mortos chegava a 429. Até hoje, algumas vítimas continuam sem ser identificadas.

Em janeiro, Mackenzie foi acusado em relação à descoberta de outros 52 cadáveres em uma aldeia próxima. O pastor autoproclamado, com antecedentes de extremismo, iludiu as autoridades durante anos.

Em 2003, fundou a Igreja Internacional das Boas Notícias e distribuiu filiais em Nairóbi e ao longo da costa do Quênia, que atraíram milhares de fiéis antes de, segundo ele, decidir fechá-la em 2019.

Ele foi detido em 2017 por acusações de "radicalização", foi absolvido e depois detido novamente em 2019 em Shakahola, após a morte de duas crianças, mas foi libertado sob noiva.

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