Líder democrata diz que Trump coloca os EUA no caminho de uma ditadura

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionar a procuradora-geral Pam Bondi a processar pessoas que ele vê como inimigos políticos, o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, disse no programa "State of the Union", da CNN, que Trump está transformando o Departamento de Justiça, chefiado por Bondi, "em um instrumento que persegue seus inimigos, sejam eles culpados ou não, e a maioria deles não é culpada de forma alguma, e isso ajuda seus amigos (de Trump)".



"Este é o caminho para uma ditadura. É isso que as ditaduras fazem", disse Schumer. O Departamento de Justiça não respondeu neste domingo a um pedido de comentário. (Fonte: Associated Press)

